Chery может построить завод в ЕС и выйти на рынок Европы

Италия и Chery ведут переговоры о строительстве автозавода

В рамках реализации мер по увеличению объемов производства автомобилей власти Италии ведут переговоры с одним из крупнейших производителей Китая – Chery Auto – о партнерстве.

Италия намерена довести национальное производство автомобилей до 1,3 млн единиц в год, в 2023 году было выпущено менее 800 тысяч. Сейчас ведутся переговоры с компанией Stellantis о повышении объема производства группы до 1 млн экземпляров к концу этого десятилетия.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил о планах, чтобы каждый второй производитель страны добавил порядка 300 тысяч автомобилей к национальному выпуску. Если переговоры завершатся сделкой, Chery станет одним из первых китайских концернов с производственным присутствием в Европе. Ожидается, что конкуренция между местными производителями усилится, особенно в сегменте электромобилей (EV).

По словам директора Chery Europe Йохена Тойтинга, компания надеется на высокие продажи в Европе. На фоне ценовой войны в секторе EV и напряженных отношений между КНР и Евросоюзом строительство завода в Италии или Испании органично вписывается в стратегию Chery по продаже автомобилей с ДВС, гибридов и полностью электрических моделей.

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Источник: speedme.ru