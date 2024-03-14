Hyundai и Kia проведут масштабную отзывную кампанию в США и Южной Корее

Hyundai отзовет в США почти 30 тысяч машин из-за проблемы в моторном отсеке

Один из ведущих производителей в мире – Hyundai – объявил отзывную кампанию в США. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения пишет Reuters.

Отзыву из-за возможной утечки масла подлежат 28 439 автомобилей, эта проблема может стать причиной возгорания моторного отсека. Речь идет о Genesis G80 2018-2020 годов выпуска, модели G90, произведенной в 2017-2022 годах, а также G70 выпуска в период с 2019 по 2022 годы, оснащенных двигателем V6 объемом 3,3 л с турбонаддувом.

Также известно, что Hyundai и Kia отзовут более 220 тысяч электромобилей в Южной Корее из-за обнаруженной проблемы с программным обеспечением в системах зарядки. Ошибка может затруднить энергоснабжение низковольтных аккумуляторов и приведет к остановке транспортных средств во время движения. Отзыв затронет порядка 170 тысяч автомобилей Ioniq и Genesis Hyundai и более 56 тысяч Kia.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: reuters.com