#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти водители чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы
14 марта
Эти водители чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы
Диетолог Саволюк: У водителей с ожирением выше...
ЗИС-110Б
14 марта
«Встречала Гагарина»: этот кабриолет продают за 52 млн рублей
В Саратове владелец выставил на продажу...
Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
14 марта
Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
В Челябинской области два человека погибли и...

«Китайцы» доминируют, но в лидерах отечественные грузовики — 2,24 млн в России

В «Автостате» подсчитали, какую долю в парке грузовиков России занимают «китайцы»

Доля грузовых автомобилей в России китайского производства занимает 5,7% от общего количества по состоянию на 1 января 2024 года и составляет 205 тысяч единиц. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «Автостат».

В подготовленном аналитиками отчете «Парк транспортных средств (ТС) в России на 01.01.2024 г.» говорится, что в структуре парка грузовиков доминируют «китайцы», их объемы больше, чем у «японцев» и «немцев» (199 тыс. и 197 тыс. экземпляров соответственно).

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

При условии сохранения текущих объемов продаж к концу 2024 года их количество может сравняться с объемами «шведов» (217 тыс. единиц), и даже белорусских грузовиков (251 тыс. шт.). Выше китайских брендов только отечественные грузовики – 2,24 млн экземпляров.

Что касается марок, то самой распространенной в России среди китайских грузовых является Shacman, на ее долю приходится 28%. В количественном выражении это 57,3 тыс. экземпляров. Второе место по популярности занимает FAW с показателем 30,6 тыс. единиц. Этому бренду принадлежит 15% всех грузовых машин из Китая. Howo и SITRAK демонстрируют почти одинаковые объемы – 28,3 тыс. и 27,6 тыс. штук соответственно. До отметки в 10% дотянулся и Foton, его показатель – 23 тыс. экземпляров.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0