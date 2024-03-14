«Китайцы» доминируют, но в лидерах отечественные грузовики — 2,24 млн в России

В «Автостате» подсчитали, какую долю в парке грузовиков России занимают «китайцы»

Доля грузовых автомобилей в России китайского производства занимает 5,7% от общего количества по состоянию на 1 января 2024 года и составляет 205 тысяч единиц. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «Автостат».

В подготовленном аналитиками отчете «Парк транспортных средств (ТС) в России на 01.01.2024 г.» говорится, что в структуре парка грузовиков доминируют «китайцы», их объемы больше, чем у «японцев» и «немцев» (199 тыс. и 197 тыс. экземпляров соответственно).

При условии сохранения текущих объемов продаж к концу 2024 года их количество может сравняться с объемами «шведов» (217 тыс. единиц), и даже белорусских грузовиков (251 тыс. шт.). Выше китайских брендов только отечественные грузовики – 2,24 млн экземпляров.

Что касается марок, то самой распространенной в России среди китайских грузовых является Shacman, на ее долю приходится 28%. В количественном выражении это 57,3 тыс. экземпляров. Второе место по популярности занимает FAW с показателем 30,6 тыс. единиц. Этому бренду принадлежит 15% всех грузовых машин из Китая. Howo и SITRAK демонстрируют почти одинаковые объемы – 28,3 тыс. и 27,6 тыс. штук соответственно. До отметки в 10% дотянулся и Foton, его показатель – 23 тыс. экземпляров.

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Источник: autostat.ru