Российские грузовики против китайских — что произошло за год?

«Автостат Инфо»: в 2023 году продажи китайской грузовой техники выросли на 327%

В последний летний месяц эксперты зафиксировали рост продаж новых китайских грузовиков в РФ – в августе 2023-го у нас продали на 327% больше единиц грузовой техники из КНР, чем год назад. Просто сравните две цифры по августу: в 2022 году – 2517 грузовых «китайцев», а в 2023-м – уже 10 759.

Если сравнивать показатели продаж российских грузовиков за те же периоды, то тут тоже есть рост, но он гораздо скромнее: всего 19%, с 3313 до 3935 машин.

Более всего поражает нынешний китайский бестселлер Sitrak C7H, годом ранее с трудом конкурировавший даже с другими китайскими грузовиками, но уже весной 2023-м обогнавший КАМАЗ и возглавивший рейтинг продаж, а к июлю опережавший продукцию отечественного гиганта на несколько позиций.

Источник напоминает, что в целом в августе 2023 года рынок новых грузовиков показал прирост на 143% к аналогичному периоду прошлого года. С начала года сегмент также «взлетел»: до конца августа был продан 92 621 новый грузовик, что на 81% превысило результат января-августа 2022 года.

Теперь понятно, благодаря какой именно продукции это происходит. Впрочем, и по цене, и в содержании наши грузовики все еще ощутимо дешевле китайских.

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Источник: Автостат Инфо

Фото: КАМАЗ, Sitrac, Автостат