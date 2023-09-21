КАМАЗ, МАЗ или «китаец» – какой грузовик дешевле содержать?

Дешевый китайский самосвал FAW оказался дороже КАМАЗа по затратам за 5 лет

Китайские бренды, не ограничившись экспансией на рынке легковых автомобилей, штурмуют все новые рекорды продаж в сегменте грузовиков. Но насколько это хорошая альтернатива отечественной технике? На этот вопрос отвечает новое исследование, в ходе которого выяснялась стоимость владения пятью разными самосвалами.

Сравнивали самосвалы КАМАЗ-65115, МАЗ-65012, Shaanxi SX 3258, FAW CA3250P66K2T1E5, Sitrak C7H и HOWO ZZ3257. Условия расчета были такими: эксплуатация в Москве в течение 5 лет при ежегодном пробеге 100 тысяч км.

Сравнение стоимости владения российскими, белорусскими и китайскими самосвалами

Один из ключевых моментов: сравнимый с КАМАЗом по цене грузовик FAW CA3250P66K2T1E5 (новым стоит 7 885 000 рублей) оказался гораздо дороже в эксплуатации, чем отечественная машина. Каждый пройденный на нем километр дороже камазовского на 5 рублей 20 копеек.

Более того, FAW вообще показал себя самым дорогим в эксплуатации самосвалом – даже на фоне более дорогих китайских машин. Общий вывод такой: покупать для длительной эксплуатации по-прежнему выгоднее КАМАЗ или МАЗ. Причем белорусский самосвал выиграл даже у КАМАЗа.

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Источник: НАПИ

Фото: КАМАЗ, МАЗ, Sitrak