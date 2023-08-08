В топ-5 по продажам грузовиков вошли четыре китайские машины

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Sitrak C7H стал самым продаваемым в России грузовиком

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За июль в России продали 13 533 новых грузовых автомобиля, что более чем в два раза перекрывает прошлогодний результат. Понятно, что в том году продажи не шли по объективным причинам, но рост обеспечен еще и экспансией китайских брендов. Ведь грузовиков-иномарок за июль было продано 9459 штук – на 197% (!) больше, чем в прошлом году.

При этом продажи отечественных машин выросли в годовом выражении с 3456 до 4094 единиц, но доля российских грузовиков существенно сократилась – с 52% до 30%. Бестселлером среди грузовиков оказался Sitrak C7H, а КАМАЗ-43118 – лишь на пятом месте, с падением в 13% относительно июля 2022 года.

Sitrak C7H
Sitrak C7H

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Продажи грузовиков в РФ в июле-2023:

  • Sitrak C7H – 2336 шт.
  • FAW J6 – 1198 шт.
  • Shaanxi SX 325 – 657 шт.
  • Shaanxi SX 331 – 648 шт.
  • КАМАЗ-43118 – 536 шт.

В целом же, в нынешнем июле марка КАМАЗ увеличила продажи по сравнению с прошлым годом, но лишь на 8%, в то время как Sitrak поднял реализацию со 129 до 2666 машин в месяц. Объем проданных грузовиков Shaanxi вырос на 112%, с 1031 до 2182 машин. FAW нарастил продажи на 268,6%, с 456 до 1681 шт., а продажи у марки Foton выросли с 3 до 566 машин.

Источник: Автостат Инфо

Фото: фирмы-производители

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