Умер дизайнер Lamborghini Miura и Diablo Марчелло Гандини
13 марта на 86-м году жизни умер легендарный автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. Первой яркой работой в карьере Гандини был Lamborghini Miura – первый серийный спорткар с расположением двигателя посередине, до сих пор машина считается одной из самых красивых в истории.
Гандини в начале карьеры трудился в ателье Bertone, где работал над Lamborghini Miura и Lamborghini Countach, а также Lancia Stratos, Ferrari Dino 308 GT4, и создал прототип Bugatti EB110. Также он работал над созданием и более массовых моделей – таких как Volkswagen Polo первого поколения и BMW 5 Series.
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Гандини также оставил след в области промышленного и интерьерного дизайна, авиастроения. В последние годы жизни маэстро создавал обучающую платформу для Автомобильного музея в Катаре. Он запомнился как один из самых влиятельных представителей автоиндустрии.
Причины смерти Гандини не раскрываются.
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Источник: www.thedrive.com