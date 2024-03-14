Умер дизайнер Lamborghini Miura и Diablo Марчелло Гандини

Легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини скончался 13 марта

13 марта на 86-м году жизни умер легендарный автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. Первой яркой работой в карьере Гандини был Lamborghini Miura – первый серийный спорткар с расположением двигателя посередине, до сих пор машина считается одной из самых красивых в истории.

Гандини в начале карьеры трудился в ателье Bertone, где работал над Lamborghini Miura и Lamborghini Countach, а также Lancia Stratos, Ferrari Dino 308 GT4, и создал прототип Bugatti EB110. Также он работал над созданием и более массовых моделей – таких как Volkswagen Polo первого поколения и BMW 5 Series.

Марчелло Гандини

Гандини также оставил след в области промышленного и интерьерного дизайна, авиастроения. В последние годы жизни маэстро создавал обучающую платформу для Автомобильного музея в Катаре. Он запомнился как один из самых влиятельных представителей автоиндустрии.

Причины смерти Гандини не раскрываются.

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Источник: www.thedrive.com