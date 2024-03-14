«Встречала Гагарина»: этот кабриолет продают за 52 млн рублей

В Саратове владелец выставил на продажу кабриолет, «встречавший» Гагарина

В Саратове владелец решил продать кабриолет, который, как заявляется, возил космонавта Юрия Гагарина. Объявление размещено на сайте «Avito Авто». Имеется в виду модель ЗИС-110Б 1952 года выпуска.

«Оригинальный кабриолет, не переделка! Парадная, встречала Гагарина! Все родное, документы новые РФ, требует косметики... Машина для коллекции», — пишет саратовец.

ЗИС-110Б

Продавец заметил, что сейчас автомобиль находится в Москве. За машину просят 52 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск нового кроссовера, который планируют назвать Москвич 5, может стартовать в первой половине текущего года. Об этом ранее рассказал директор по производству московского автозавода Олег Масляков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России цены на некоторые новые автомобили достигли уровня квартир.

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Источник: «Avito Авто»