#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти водители чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы
14 марта
Эти водители чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы
Диетолог Саволюк: У водителей с ожирением выше...
ЗИС-110Б
14 марта
«Встречала Гагарина»: этот кабриолет продают за 52 млн рублей
В Саратове владелец выставил на продажу...
Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
14 марта
Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
В Челябинской области два человека погибли и...

«Встречала Гагарина»: этот кабриолет продают за 52 млн рублей

В Саратове владелец выставил на продажу кабриолет, «встречавший» Гагарина

В Саратове владелец решил продать кабриолет, который, как заявляется, возил космонавта Юрия Гагарина. Объявление размещено на сайте «Avito Авто». Имеется в виду модель ЗИС-110Б 1952 года выпуска.

«Оригинальный кабриолет, не переделка! Парадная, встречала Гагарина! Все родное, документы новые РФ, требует косметики... Машина для коллекции», — пишет саратовец.
ЗИС-110Б
ЗИС-110Б
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

Продавец заметил, что сейчас автомобиль находится в Москве. За машину просят 52 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск нового кроссовера, который планируют назвать Москвич 5, может стартовать в первой половине текущего года. Об этом ранее рассказал директор по производству московского автозавода Олег Масляков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России цены на некоторые новые автомобили достигли уровня квартир.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Avito Авто»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
14.03.2024
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0