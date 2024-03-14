Кроссовер по цене квартиры: эти машины стоят больше, чем жилье

В России цены на некоторые новые автомобили достигли уровня квартир

Издание Autonews.ru и «РБК Недвижимость» совместно провели исследование, чтобы узнать среднюю цену жилья по городам России и сравнить ее с ценами на машины в местных автосалонах.

Так, в Оренбурге наиболее доступное жилье можно отыскать в строящихся домах. Средняя стоимость квартиры там равна 3,7 млн рублей, по информации «Домклик». А китайский внедорожник GAC GS8 обойдется в 3,8 млн рублей.

В Ульяновске средняя цена квартиры составила около 5 млн рублей. За эти деньги можно купить седан Toyota Camry, это будут машины, ввезенные по схеме параллельного импорта из Китая.

В Самаре квартира в строящемся доме стоит, в среднем, 5,4 млн рублей. За ту же сумму предлагается кроссовер Volkswagen Tiguan L с полным приводом, также поступивший через параллельный импорт из Китая.

В Саратове средняя цена на жилье достигла отметки в 5,6 млн рублей. Те же финансы могут быть использованы для приобретения полноприводного Kia Sorento в высшей комплектации с 2,5-литровым двигателем, доступного у дилеров за 5,5 млн рублей через параллельный импорт.

В Екатеринбурге около 7 млн рублей придется отдать за квартиру. Альтернативой может стать покупка кроссовера Mazda CX-9.

В Санкт-Петербурге, Омске и Иркутске средняя цена квартир составила 7,5 млн рублей. За те же деньги предлагается китайский кроссовер Avatr 11, выступающий аналогом BMW X6.

Цена кроссовера Porsche Macan стартует от 11,8 млн рублей. При этом квартиры в Москве и Севастополе можно купить за 11,4 млн и 11,7 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» подготовил подробный обзор китайских кроссоверов за 2,5 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews.ru