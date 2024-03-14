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Эти водители чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы

Диетолог Саволюк: У водителей с ожирением выше риск попасть в ДТП

Водители с избыточным весом подвержены повышенному риску попадания в ДТП и получения серьезных травм, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

У водителей избыточный вес встречается довольно часто. Они попадают в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта. Эти болезни провоцирует лишний вес. По этой причине профпатологи нередко отстраняют профессиональных шоферов от работы. Ведь очень рискованно отправлять на рейс человека, у которого в любой момент может случиться гипертонический криз, отметила специалист.

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Лишний вес также часто провоцирует развитие сахарного диабета II типа. Это заболевание отрицательно влияет на нервную систему шофера и снижает скорость его реакции. Ухудшает ее и остеохондроз, также развивающийся из-за избыточной массы тела.

Из-за постоянной боли в пояснице водитель становится менее подвижным, что повышает риск ДТП.

«Водитель с ожирением всегда находится в более рискованном положении как во время дороги, так и при ДТП», — подвела итог медик.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
14.03.2024
Фото:freepik / freepik
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