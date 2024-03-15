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Эти запчасти для авто до сих пор сложно достать, и они слишком дорогие

Эксперт Овчинникова: Запчасти на европейские авто подорожали за год на 15-20%

За последний год цены на запчасти для европейских автомобилей выросли на 15-20%, отмечает Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.

В то же время с начала февраля 2023 года цены на основные автозапчасти, включая расходники, остались практически неизменными.

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Овчинникова отмечает, что наблюдаются изменения при группировке запчастей по категориям и маркам.

Так, технические жидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта у японских и корейских автомобильных марок подешевели на 5-10% благодаря стабилизации рынка автозапчастей и возникновению профицита. Склады крупнейших дистрибьюторов заполнены, сформирован запас товаров по основным категориям. Продолжают выстраиваться логистические цепочки – бизнес находит выгодные пути доставки товаров.

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Однако цены на запчасти для европейских марок выросли из-за увеличения логистических затрат и зависимости от валютного курса. Подорожали кузовные детали, оптика и крупные узлы в сборке для большинства ушедших марок. Здесь динамика цен зависит от конкретной модели, наличия или отсутствия дубликатов.

Также возникают трудности с запчастями для редких автомобилей, приобретаемых по каналам параллельного импорта, а также для новых китайских марок, для которых заказ и подбор запчастей осложнены из-за отсутствия каталогов и мануалов. Если с расходниками ситуация уже налаживается, то с более редкими деталями для специфического ремонта до сих пор все сложно.

Однако запчасти для популярных в России китайских марок, присутствующих на рынке длительное время, остаются доступными и их цены стабильны.

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Источник: ПРАЙМ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.03.2024
Фото:Depositphotos
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