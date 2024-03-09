Четверть автосервисов уже столкнулись с поддельными запчастями

Чаще всего подделывают самые популярные и хорошо продаваемые OEM-запчасти

Анализ рынка автозапчастей, проведенный Международной сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze в 2023 году, показал, что 74% водителей испытывают страх использования поддельных или подержанных запчастей при проведении ремонта в автосервисах.

Это значительный скачок по сравнению с предыдущим годом, когда подобные опасения высказывали всего 48% опрошенных. Между тем, тревога небезосновательна: уже второй год подряд отмечается рост подделок на рынке автозапчастей.

Прошлый год оказался наиболее насыщенным сообщениями о случаях подделок, так как закрывались подпольные цеха по розливу масла и производству поддельных расходников.

Результаты опроса также показали, что 54% водителей боятся мошенничества со стороны сервиса, например, проведения навязанных излишних работ. Также клиенты автосервисов опасаются увеличения сроков ремонта (45% респондентов).

23% автосервисов уже столкнулись с поддельными запчастями. Чаще всего подделки встречаются в категории «масла и ГСМ» (31%), свечи зажигания (23%), а также среди фильтров, деталей подвески и рулевого управления (15% и 14% соответственно).

Представители компаний-дистрибьюторов автозапчастей подтверждают рост объемов поддельной продукции в России.

Подделывают, как правило, наиболее популярные и хорошо продаваемые OEM-запчасти (Toyota, VAG, Hyundai, Kia и т. д.), а также известные бренды (Mann Filter, KYB, Gates, Denso) и масла (Mobil, Castrol, Shell), которые часто выбирают автовладельцы.

Между тем, Минпромторг изучает возможности исключить из списка разрешенного параллельного импорта некоторые автомобильные детали и компоненты для автомобилей. Эта непопулярная, казалось бы, мера должна стимулировать отечественных производителей защитить товар, который уже производят в России.

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Источник: Fit Service