Эти детали чаще всего разбивают в аварии

В «Альфастраховании» рассказали, почему при ДТП чаще страдает левое крыло

Передний бампер оказался самой часто повреждаемой деталью при ДТП – этот элемент автомобиля страдает в 18,4% случаев, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Альфастрахование».

За ним следует задний бампер – с частотой повреждений в 17,5% случаев. На третьем месте идут капот и крылья машины, на них приходится соответственно 10% и 8% случаев. Реже страдают фары по отдельности (6%), поскольку этот элемент чаще всего заменяют в комплексе.

Специалисты отмечают, что бамперы являются практически «расходниками» у любой машины, так как большинство ударов приходится именно на них.

Левое крыло чаще подвергается ремонту из-за правил проезда на дороге: водители справа имеют приоритет, и их левое крыло чаще страдает от нарушителей этого правила. Если на правое крыло приходится 7% случаев, то на левое – уже 8%.

Ранее мы писали, что починить китайский автомобиль в России не так-то просто: запчасти приходится ждать 3–5 месяцев. Особая проблема возникает с крупногабаритными деталями – коробками передач и крыльями, которые дорого перевозить на самолете. Но специалисты говорят, что ситуация с запчастями будет улучшаться по мере того, как китайцы укрепятся на нашем рынке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»