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Эти детали чаще всего разбивают в аварии

В «Альфастраховании» рассказали, почему при ДТП чаще страдает левое крыло

Передний бампер оказался самой часто повреждаемой деталью при ДТП – этот элемент автомобиля страдает в 18,4% случаев, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Альфастрахование».

За ним следует задний бампер – с частотой повреждений в 17,5% случаев. На третьем месте идут капот и крылья машины, на них приходится соответственно 10% и 8% случаев. Реже страдают фары по отдельности (6%), поскольку этот элемент чаще всего заменяют в комплексе.

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Специалисты отмечают, что бамперы являются практически «расходниками» у любой машины, так как большинство ударов приходится именно на них.

Левое крыло чаще подвергается ремонту из-за правил проезда на дороге: водители справа имеют приоритет, и их левое крыло чаще страдает от нарушителей этого правила. Если на правое крыло приходится 7% случаев, то на левое – уже 8%.

Ранее мы писали, что починить китайский автомобиль в России не так-то просто: запчасти приходится ждать 3–5 месяцев. Особая проблема возникает с крупногабаритными деталями – коробками передач и крыльями, которые дорого перевозить на самолете. Но специалисты говорят, что ситуация с запчастями будет улучшаться по мере того, как китайцы укрепятся на нашем рынке.

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Источник: «Газета.Ru»

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
12.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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