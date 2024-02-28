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Для развития выпуска автокомпонентов придется пойти на непопулярные меры (возможно)

Минпромторг обсуждает исключение из списка параимпорта некоторых автобрендов

Об этом стало известно из переписки ведомства с ассоциацией РОАД и Союзом автосервисов.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Союз автосервисов направили письмо в Минпромторг РФ, в котором содержатся пояснения по запросу министерства о возможности исключения из списка разрешенного параллельного импорта некоторых автомобильных групп товаров, в основном это детали и компоненты для автомобилей.

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«Из всех запасных частей, используемых в отрасли для ремонта автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, РОАД и Союз автосервисов не видят ни одного бренда, чья продукция полностью замещена российскими производителями», - говорится в письме.

Союз автосервисов ранее предлагал проект поартикульной защиты местных производителей, чтобы поддерживать товар, который уже производится на территории РФ.

Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

В Минпромторге заявили, что говорить о конкретных изменениях сейчас преждевременно, поскольку любые предложения по включению или исключению товаров из списка должны быть согласованы с отраслевыми подразделениями, федеральными органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом.

Между тем маховик импортозамещения в части производства автокомпонентов постепенно раскручивается: в конце 2023 года Фонд развития промышленности получил дополнительные 55 млрд рублей, в том числе на локализацию производства комплектующих.

Периодически появляются новости об освоении выпуска новых для нашей страны деталей и автокомпонентов. Например, нижегородская компания «Моторъ» строит в Подмосковье завод по производству автомобильных салонных фильтров и систем очистки воздуха, а саратовское предприятие «Резинотехника» локализует важные детали для автопрома, в том числе, компоненты для ступиц ведущих мостов грузовых транспортных средств.

Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
28.02.2024
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