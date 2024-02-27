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В Саратове будут выпускать редкие запчасти

На заводе «Резинотехника» освоят производство важных комплектующих для автопрома

На территории Саратовской области планируется освоить производство нескольких типов автокомпонентов, которых сегодня нет на российском рынке. Запуск опытного производства запланирован на конец 2024 года.

Завод «Резинотехника» работает над локализацией критически важных деталей для автомобильной промышленности. Основное внимание уделяется разработке и внедрению технологий для производства армированных манжет беспружинной конструкции с уплотнительной кромкой из политетрафторэтилена, а также манжет армированных кассетного типа, предназначенных для ступиц ведущих мостов грузовых транспортных средств.

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Общий объем инвестиций в данные проекты составил 113,8 млн рублей. Кроме этого, на строительство цехов площадью 550 квадратных метров для размещения опытных производств было дополнительно вложено 35 млн рублей.

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Задача проектов – освоить производство продукции для автопрома, которая в настоящее время не выпускается в России. Инвестиционные вливания обеспечат запуск опытного производства, но для последующего внедрения серийного производства и расширения ассортимента новых видов манжет и сальников потребуются дополнительные капиталовложения.

Недавно наши ученые изобрели способ, с помощью которого срок службы автокомпонентов можно увеличить до 10 раз. Все дело в особом керамическом покрытии деталей.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
27.02.2024
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