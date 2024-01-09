#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ресурсный мотор, живучая коробка — надежный седан за полмиллиона рублей
9 января
Ресурсный мотор, живучая коробка — надежный седан за полмиллиона рублей
Эксперт «За рулем»: как за 500 тысяч рублей...
Названы самые ненадежные авто по версии WhatCar
9 января
Названы самые ненадежные авто по версии WhatCar
Найдена причина, почему Audi A6 признан самым...
Не прошли проверку морозами: в автосервисах скопилась очередь из поломанных иномарок
9 января
Не прошли проверку морозами: в автосервисах скопилась очередь из поломанных иномарок
Иностранные автомобили не выдержали испытания...

Нашли суперспособ увеличить срок службы деталей в 10 раз

В России для продления срока службы деталей применят особые керамопокрытия

Российские ученые изобрели инновационную методику, способствующую увеличению срока службы автомобильных деталей. Для снижения трения и износа в автомобилях ученые предлагают применять сверхтвердые керамические покрытия. Проведенные испытания показали впечатляющие результаты – детали стали более устойчивыми в аварийных ситуациях, а срок их службы увеличился в 10 раз, сообщили в Уральском федеральном университете.

Особое внимание было уделено термостойкости деталей, и тут тоже прекрасные результаты. Так, после нанесения сверхтвердого керамического покрытия термостойкость детали клапана двигателя внутреннего сгорания сохраняется до температуры 1000 оС. Устойчивость к окислительному и абразивному износу увеличивается на 480%, а срок службы деталей увеличивается в 10 раз.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Названы сроки, когда начнут выполнять указание Президента по автокомпонентам

Особо выделяется ресурс вала гидромотора, который при использовании новой технологии вырос на 30%, стойкость пуансонов для изготовления полимерных трубопроводов увеличилась в 100 раз, а производительность процесса – почти наполовину. Ученые использовали модификацию стали висмутом, что привело к заметному снижению коэффициента сухого трения скольжения.

Новая технология нанесения сверхтвердых керамических покрытий обещает многократное улучшение свойств материалов. Простота, экономичность и надежность метода делают его перспективным для использования в различных областях машиностроения, включая аэрокосмическую, автомобильную и энергетическую промышленности.

Планируется внедрение новой технологии на заинтересованных предприятиях.

Источник: ТАСС

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/peoplecreators
Количество просмотров 2
09.01.2024
Фото:freepik/peoplecreators
Поделиться:
Оцените материал:
0