Нашли суперспособ увеличить срок службы деталей в 10 раз

В России для продления срока службы деталей применят особые керамопокрытия

Российские ученые изобрели инновационную методику, способствующую увеличению срока службы автомобильных деталей. Для снижения трения и износа в автомобилях ученые предлагают применять сверхтвердые керамические покрытия. Проведенные испытания показали впечатляющие результаты – детали стали более устойчивыми в аварийных ситуациях, а срок их службы увеличился в 10 раз, сообщили в Уральском федеральном университете.

Особое внимание было уделено термостойкости деталей, и тут тоже прекрасные результаты. Так, после нанесения сверхтвердого керамического покрытия термостойкость детали клапана двигателя внутреннего сгорания сохраняется до температуры 1000 оС. Устойчивость к окислительному и абразивному износу увеличивается на 480%, а срок службы деталей увеличивается в 10 раз.

Особо выделяется ресурс вала гидромотора, который при использовании новой технологии вырос на 30%, стойкость пуансонов для изготовления полимерных трубопроводов увеличилась в 100 раз, а производительность процесса – почти наполовину. Ученые использовали модификацию стали висмутом, что привело к заметному снижению коэффициента сухого трения скольжения.

Новая технология нанесения сверхтвердых керамических покрытий обещает многократное улучшение свойств материалов. Простота, экономичность и надежность метода делают его перспективным для использования в различных областях машиностроения, включая аэрокосмическую, автомобильную и энергетическую промышленности.

Планируется внедрение новой технологии на заинтересованных предприятиях.

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Источник: ТАСС