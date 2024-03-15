У этого кроссовера полный и передний привод — цены на модели 2023 года не менялись

В России подорожал купе-кроссовер Haval F7x в комплектации Comfort

На автомобильном рынке России купе-кроссовер Haval F7x в стартовой комплектации Comfort подорожал на 50 тыс. рублей. Отмечается, что повышение цен распространяется только на модели производства 2024 года. Об этом рассказали эксперты ресурса «Цена Авто».

В настоящее время кроссовер Haval F7x 2024 года выпуска в базовой версии предлагается за 2,499 млн рублей, это на 2% больше, чем ранее. Что касается остальных версий, то цены на них не изменились, в частности, максимальная стоимость купе-кроссовера составляет 3,399 млн рублей.

Автомобиль Haval F7x российским покупателям предлагается не только с передним, но и с полным приводом. У потенциальных клиентов есть возможность выбрать из двух бензиновых турбоагрегатов: объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., а также объемом 2,0 л мощностью 190 л.с. В паре с обоими двигателями работает 7-ступенчатый робот.

Напомним, сборку F7х, в том числе базового F7, наладили на заводе в Тульской области. Для разгона до первой «сотни» кроссоверу понадобится 9 секунд, максимальная скорость ограничена отметкой в 197 км/ч.

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Источник: cena-avto