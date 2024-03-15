Сколько стоит экипировка военного

Что защищает солдат Армии РФ и сколько это стоит

Экипировка – важный элемент любой профессии. Она есть у гонщиков, мотоциклистов и, конечно, у военных. Естественно, спасающая жизно удобная и практичная экипировка стоит приличных денег, и вот как выглядит прайс на комплект снаряжения «Минимальный» для военнослужащего.

Комплект снаряжения «Минимальный» #6

Шлем Ops Core ( Арамид ) «Ahold Tech» – 25 000 рублей ,

Арамид рублей Защита шеи «Горжет» – 15 000 рублей,

Защита плеч «Купол» – 12 000 рублей,

Плитник 6094 ЛБТУ – 11 000 рублей,

Комплект кап (грудь, спина, бока) – 4500 рублей,

Плиты, 2 шт. – 20 000 рублей,

Комплект баллистики (грудь, спина, бока) – 15 000 рублей,

Защита паха «АРС» – 8000 рублей,

Абдоминальный модуль защиты – 4000 рублей,

Анатомический пояс «Зенит» (баллистика, капы 3 шт., лямки, корсет пластиковый) – 20 000 рублей,

Пятиточечник раскладной (2 пакета баллистики) – 15 000 рублей,

Подгранатник, 2 шт. – 2400 рублей,

Подсумок на 2 АК закрытый, 3 шт. – 4500 рублей,

Аптечка подсумок поясная – 2500 рублей,

Утилитарный подсумок – 2000 рублей,

Сброс для магазинов – 2000 рублей.

В итоге полная стоимость комплекта «Минимальный» составляет 162 000 рублей.

Одежда, обувь, перчатки, средства связи и вооружение идут отдельными статьями расходов.

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Источник: Военторг Marvin Tactical