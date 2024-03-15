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Сколько стоит экипировка военного

Что защищает солдат Армии РФ и сколько это стоит

Экипировка – важный элемент любой профессии. Она есть у гонщиков, мотоциклистов и, конечно, у военных. Естественно, спасающая жизно удобная и практичная экипировка стоит приличных денег, и вот как выглядит прайс на комплект снаряжения «Минимальный» для военнослужащего.

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Комплект снаряжения «Минимальный» #6
Комплект снаряжения «Минимальный» #6

  • Шлем Ops Core (Арамид) «Ahold Tech» – 25 000 рублей,
  • Защита шеи «Горжет» – 15 000 рублей,
  • Защита плеч «Купол» – 12 000 рублей,
  • Плитник 6094 ЛБТУ – 11 000 рублей,
  • Комплект кап (грудь, спина, бока) – 4500 рублей,
  • Плиты, 2 шт. – 20 000 рублей,
  • Комплект баллистики (грудь, спина, бока) – 15 000 рублей,
  • Защита паха «АРС» – 8000 рублей,
  • Абдоминальный модуль защиты – 4000 рублей,
  • Анатомический пояс «Зенит» (баллистика, капы 3 шт., лямки, корсет пластиковый) – 20 000 рублей,
  • Пятиточечник раскладной (2 пакета баллистики) – 15 000 рублей,
  • Подгранатник, 2 шт. – 2400 рублей,
  • Подсумок на 2 АК закрытый, 3 шт. – 4500 рублей,
  • Аптечка подсумок поясная – 2500 рублей,
  • Утилитарный подсумок – 2000 рублей,
  • Сброс для магазинов – 2000 рублей.

Vетеран – новый робот для боевых действий

В итоге полная стоимость комплекта «Минимальный» составляет 162 000 рублей.

Одежда, обувь, перчатки, средства связи и вооружение идут отдельными статьями расходов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Военторг Marvin Tactical

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Кирилл Панов
Количество просмотров 3
15.03.2024
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