Сколько стоит экипировка военного
Что защищает солдат Армии РФ и сколько это стоит
Экипировка – важный элемент любой профессии. Она есть у гонщиков, мотоциклистов и, конечно, у военных. Естественно, спасающая жизно удобная и практичная экипировка стоит приличных денег, и вот как выглядит прайс на комплект снаряжения «Минимальный» для военнослужащего.
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Комплект снаряжения «Минимальный» #6
- Шлем Ops Core (Арамид) «Ahold Tech» – 25 000 рублей,
- Защита шеи «Горжет» – 15 000 рублей,
- Защита плеч «Купол» – 12 000 рублей,
- Плитник 6094 ЛБТУ – 11 000 рублей,
- Комплект кап (грудь, спина, бока) – 4500 рублей,
- Плиты, 2 шт. – 20 000 рублей,
- Комплект баллистики (грудь, спина, бока) – 15 000 рублей,
- Защита паха «АРС» – 8000 рублей,
- Абдоминальный модуль защиты – 4000 рублей,
- Анатомический пояс «Зенит» (баллистика, капы 3 шт., лямки, корсет пластиковый) – 20 000 рублей,
- Пятиточечник раскладной (2 пакета баллистики) – 15 000 рублей,
- Подгранатник, 2 шт. – 2400 рублей,
- Подсумок на 2 АК закрытый, 3 шт. – 4500 рублей,
- Аптечка подсумок поясная – 2500 рублей,
- Утилитарный подсумок – 2000 рублей,
- Сброс для магазинов – 2000 рублей.
В итоге полная стоимость комплекта «Минимальный» составляет 162 000 рублей.
Одежда, обувь, перчатки, средства связи и вооружение идут отдельными статьями расходов.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Военторг Marvin Tactical
Кирилл Панов
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15.03.2024
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