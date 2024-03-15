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Как работают камеры видеофиксации в ночное время — в ГИБДД все объяснили

В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры ночью фиксируют не всех нарушителей

Некоторые дорожные камеры не всегда могут зафиксировать нарушение в темное время суток. Эксперты выяснили у представителя ГИБДД, почему штрафы за правонарушение, сделанное ночью, получают не все водители.

По словам представителя ГИБДД, для фотосъемки в ночное время огромное значение имеет освещение. Как правило, радар камер без труда замечает нарушителя в темноте, но номер машины на снимке, сделанном в темноте, может быть нечитаемым, особенно если он грязный. Поэтому стационарные камеры используют инфракрасный прожектор в ночное время.

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Такой прожектор излучает невидимый для глаз водителя свет, при этом он отлично отражается от номерных знаков, и камера способна четко зафиксировать номер автомобиля на расстоянии до 150 метров. Но для качественной съемки и идентификации инфракрасному прожектору необходимо дополнительное освещение. Поэтому их устанавливают только в тех местах, где есть обычные фонари.

При отключенном уличном освещении камера не всегда сможет зафиксировать модель автомобиля нарушителя, поэтому в таких случаях они не получают штрафные уведомления, подытожили в ГИБДД.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:Depositphotos
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