Топ-3 самых популярных в РФ авто на вторичке: смена лидера

Автостат: Lada 2107 стала самой популярной в РФ машиной с пробегом в феврале

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке России по итогам февраля 2024 года стал седан Lada 2107. Такими данными поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

В период с октября 2023 года по январь 2024 года россияне в большинстве своем делали выбор из машин с пробегом в пользу хэтчбека Lada 2114 (Самара-2). Согласно сведениям «Автостата», по итогам февраля продажи «семерки» составили 9,7 тыс. экземпляров. Благодаря этому отечественная модель впервые за долгое время возглавила рейтинг лидеров продаж.

А Lada 2114 соответственно уступила первенство и с результатом 9,2 тыс. единиц опустилась на вторую ступень. Тройку лидеров популярных машин с пробегом замыкает южнокорейская Kia Rio, на ее долю пришлось 7,6 тыс. проданных экземпляров. Почти с такими же показателями (примерно по 7,5 тыс. штук) далее в списке идут Hyundai Solaris, Lada 2170 (седан Приора) и Ford Focus.

Всего по итогам последнего зимнего месяца россияне приобрели на вторничном рынке 399,4 тыс. легковых машин. По словам аналитиков «Автостата», этот показатель на 1,2% больше, чем в 2023 году, и на 23% больше, чем в январе текущего года.

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Источник: autostat.ru