Спрос на машины с пробегом в РФ в феврале сократился на 15% — называем причины

Автоэксперты назвали причины снижения спроса на машины с пробегом в РФ в феврале

Несмотря на то, что автомобильный рынок России закончил зиму почти с такими же показателями, как в 2023 году — продано почти 400 тысяч автомобилей, эксперты автоотрасли констатируют существенное снижение спроса.

Примечательно, что такая тенденция наблюдается на фоне наличия скидок на новые легковые автомобили. Хот первый весенний месяц уже демонстрирует динамику роста, а автовладельцы активно продают свои машины, и сдают автомобили в trade-in. Все это привело к росту объема предложения на авторынке примерно на 10% по отношению к показателям аналогичного периода 2023 года.

По информации от опрошенных маркетплейсов, спрос на машины все равно оказался ниже, чем в феврале прошлого года. Согласно данным «Авито Авто», спрос на подержанные автомобили в феврале сократился на 15% год к году. Эксперты ресурса «Дром» (активно работает на Дальнем Востоке и в Сибири) оценивают величину падения спроса в 11%, а по информации «Авто.ру», спрос упал на 22%.

По мнению директора направления автомобилей с пробегом Fresh Максима Солодовника, на снижение спроса на вторичном рынке оказали влияние распродажи новых автомобилей 2023 года выпуска, скопившихся у дилеров на складах. Также на падение продаж повлияло сокращение предложений по ликвидным автомобилям.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: kommersant.ru