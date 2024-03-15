Полноприводному внедорожнику добавят мощности и сделают более проходимым

В Great Wall анонсировали обновление флагманского внедорожника Tank 500 Hi4-T

Китайский производитель Great Wall анонсировал выход рестайлинговой версии флагманского внедорожника Tank 500 Hi4-T. Автомобиль появился на рынке Китая летом 2023 года, и после обновления у него другой двигатель, а также модернизированная система полного привода и мультимедиа.

Известно, что гибридный Tank 500 оснастят двигателем, работающем по циклу Миллера, его отличает повышенная экономичность. При этом агрегат не отличается такой мощностью, как аналоги, работающие по другим циклам. Не исключено, что внедорожнику добавят мощностей за счет электромотора.

Tank 500 Hi4-T

Отмечается, что после модернизации система полного привода теперь функционирует быстрее и эффективнее. Также у внедорожника обновленная мультимедийная система, вполне вероятно, что речь идет о протоколах взаимодействия со смартфонами.

На российском рынке Tank 500 представлен с гибридной силовой установкой мощностью 299 л.с. на базе турбомотора объемом 2,0 л и в аналогичном по мощности варианте «мягкого гибрида» с V6 3.0. Что касается стоимости, то на Tank 500 она стартует от 6,3 млн рублей.

Tank 500 Hi4-T

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Источник: tanksuv.com