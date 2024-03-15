Водителю придется отвечать за действия пассажира: суд сделал важное разъяснение

Суд обязал водителя отвечать за пассажира, который устроил ДТП в Тверской области

Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердительно ответил на вопрос о том, должен ли водитель отвечать за действия пассажиров.

Суд обязал водителя отвечать за пассажира, устроившего ДТП в Тверской области. Инцидент случился на одной из парковок региона. Пассажир при выходе из машины слишком широко открыл дверь и поцарапал стоявшее рядом авто. Владелец пострадавшей машины обратился в суд, так как страховщики отказали в выплате по ОСАГО.

Причиной спора стал тот факт, что обе машины стояли, а повредил авто именно пассажир. Но вину пассажиров полисы ОСАГО не покрывают — этот аргумент привели страховщики в своем отказе.

Но страховую компанию суд все-таки обязал выплатить гражданину 7,3 тысячи рублей, пояснив, что водитель несет ответственность за своих пассажиров. Например, если человек вышел из авто неудачно, — это квалифицируется как полноценное ДТП, в котором виновен водитель. Что касается данного инцидента, то было нарушено требование пункта 12.17 ПДД РФ (запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения).

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Источник: «Российская газета»