Что нужно сделать с автомобилем – план работ на весну

Эксперт «За рулем» рассказал, как привести машину в порядок после зимы

Шины пора менять?

Многое зависит от климата. В южных регионах сильный гололед и обильные снегопады уже вряд ли будут. А вот в средней полосе погода вполне может преподнести сюрпризы. Поэтому подождите переобуваться хотя бы до конца марта – шины (особенно фрикционки) сильно не пострадают, а уверенности на скользких дорогах на зимней резине будет больше.

Тем, кто переобувает автомобиль самостоятельно, стоит потратить немного времени на осмотр открывшегося после снятия колеса пространства. Оцените состояние тормозных механизмов, пыльников, чехла на рулевом механизме. Проверьте, хорошо ли закреплены пластиковые подкрылки. Повращайте и покачайте каждое колесо – это поможет выявить изношенные подшипники, обнаружить люфты в шарнирах.

Не меняйте без необходимости

Не тратьте силы и денежные средства попусту. К примеру, аккумуляторную батарею надо заменять не по сезону, а согласно ее реальному состоянию.

Для этого нужно проверить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его контролируют при холодном двигателе. Снимать клемму при этом не нужно.

НРЦ должно составлять 12,4–12,5 В для АКБ любого типа. Если оно ниже, батарею нужно зарядить в теплом помещении. После заряда и выдержки (хранение отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 часов) НРЦ должно составлять 12,5–12,7 В.

Если к поведению батареи претензий нет, достаточно протереть ее корпус и при необходимости очистить от налета соединительные клеммы.

Аналогичная ситуация и с моторным маслом. Если с приходом морозной зимы в холодных регионах страны еще был смысл переходить на «нулевки», то весенне-летний период можно встречать с любыми маслами. Разумеется, они должны соответствовать рекомендации автопроизводителя.

Что касается периодичности замены масла, тут варианта три: по пробегу, по моточасам или, при неинтенсивной эксплуатации, по времени (раз в год).

Генеральная уборка

Поменяйте на машине стеклоочистители. Независимо от стоимости, они долго не живут. Тем более, что зимой они изнашиваются быстрее.

Заодно поменяйте и «рецептуру» стеклоомывайки – разбавьте ее водой (но не сильно, еще бывает серьезный «минус») или добавьте менее морозостойкую жидкость.

Обязательно очистите пространство под ветровым стеклом. Дренажные каналы забиваются, и там за зиму скапливается разнообразная грязь. Из-за этого в салоне появляется неприятный запах, а детали кузова начинают быстрее ржаветь.

Проведите ревизию багажника. Выложите оттуда до следующего сезона все зимние атрибуты, вычистите скопившуюся за зиму грязь. И положите то, что вам понадобится в теплое время.

Например, канистру с чистой водой можно брать с собой в поездки уже сейчас. Тряпки для грязных работ лучше держать в отдельном пакете – так они ничего не испачкают и на глаза не бросаются.

Навести порядок стоит и в бардачке. Уберите оттуда скопившийся за зиму ворох из квитанций, высохших салфеток, одноразовых стаканчиков. Взамен положите чистые тряпки для протирки стекол и дисплеев, а также свежие влажные салфетки.

Почти детейлинг

Встречать весну на грязной машине нельзя. Поэтому кузов лучше отмыть от грязи и реагентов, салон – пропылесосить. А заодно и осмотреть свежевымытый кузов, выискивая накопившиеся за зиму сколы, царапинки и прочие повреждения – их придется быстренько устранить. Если этого не сделаете вы, за дело возьмется коррозия.

Помыть кузов можно на любой внушающей доверие мойке. А двигатель и подкапотное пространство советую доверить сервисменам. Обойдется дороже, но и отвечать за пуск мотора после мойки будут они.

Кстати, многие автомойки и компании, занимающиеся детейлингом, в начале весны предлагают заманчивые скидки на услуги и выгодные акции. чтобы завлечь побольше клиентов. Не пропустите!

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