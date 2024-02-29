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Какую незамерзайку залить в автомобиль – 4 нестандартных варианта

Эксперт «За рулем» предложил альтернативу незамерзающим жидкостям из магазина

Своими руками

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Вот рецепт приготовления зимней омывайки от «За рулем». Основные компоненты: антисептический раствор (спирт), питьевая вода, одеколон в качестве отдушки, средство для мытья посуды и синька для подкрашивания. Пошаговая инструкция выложена тут.

Тем, кто решил изготовить спиртовую омывайку самостоятельно, полезно знать пропорции спирта и воды для разных температур замерзания.

Содержание спирта и температура замерзания

Температура замерзания, °C Концентрация, об.
% (метанол/вода)		 Концентрация, об.
% (этанол/вода)		 Концентрация, об.
% (изопропанол/вода)
– 20 27 33 47
– 25 33 38 63
– 30 38 44 71
– 35 42 53 77
– 40 46 60 82
– 45 50 70 84
– 50 53 80 86

Спирт применяем этиловый – намного дороже изопропилового, но это оправданно.

Все изопропиловые незамерзайки (только такие и продают в магазинах) резко теряют на морозе текучесть. Причем даже при некритично низких температурах. Густая жидкость с трудом проходит через жиклеры омывателей, а часто и вовсе не брызгает на ветровое стекло.

Вязкость стеклоомывающих жидкостей на разной основе

Вид спирта Вязкость при температуре
– 5 °C, сСт		 Вязкость при температуре
– 20 °C, сСт
Изопропиловый 15,05 54,01
Этиловый 10,07 29,45
Метиловый 5,04 10,05

Для справки: кинематическая вязкость воды при +20 °С – 1,00 сСт, при 0 °С – 1,79 сСт.

Если в смесь спирта с водой ничего не добавлять, то такая омывайка на морозе быстро покроет стекло непрозрачной пленкой^ спирт испарится, а вода превратится в лед. Для снижения испаряемости можно добавить 10% этиленгликоля. Вполне подойдет охлаждающая жидкость для двигателя (антифриз).

Еще желательно добавить поверхностно-активные вещества (ПАВ) для удаления грязи и разводов. С этой целью можно добавить в омывайку несколько капель жидкости для мытья посуды. Отдушка может быть любой – на качество омывайки она не влияет. Можно заливать хоть тройной одеколон.

Водку в бачок

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Это дорого и малоэффективно. Эксперты «За рулем» проводили опыт, вымораживая бутылку с водкой в морозильнике при минус 29 °С. Водка не замерзла, но вязкость утратила ощутимо, неохотно перекатываясь по стенкам бутылки. На практике замерзание водки происходит в диапазоне температур от – 28° C до – 35° C.

И характерный запах – лишний повод для разговора с ГИБДД.

Водка, залитая в бачок, при минус 20 °С еще летит на стекло. Но при более суровых морозах струя исчезает.
Водка, залитая в бачок, при минус 20 °С еще летит на стекло. Но при более суровых морозах струя исчезает.
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Покупаем концентрат

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В магазинах и на маркетплейсах представлен широкий ассортимент концентратов стеклоомывателей. Некоторые автовладельцы заливают подобные составы практически неразбавленными. Дорого, но многие готовы переплачивать, лишь бы ездить c работающими омывателями.

Литровая упаковка концентрата стоит 200-300 рублей. Производители заявляют, что в неразбавленном виде такие составы работоспособны до минус 70-85 °С.
Литровая упаковка концентрата стоит 200-300 рублей. Производители заявляют, что в неразбавленном виде такие составы работоспособны до минус 70-85 °С.

Но в основе концентратов, как правило, тот же изопропиловый спирт. Такая омывайка не замерзает на морозе, но становится очень густой. И попадает на стекло разве что в тех машинах, где форсунки расположены прямо на щетках стеклоочистителей. А у подавляющего большинства автомобилей они закреплены на капоте. И в этом случае изопропиловая омывайка брызгать на стекло не будет.

Идеальный вариант

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Лучшая незамерзайка на сегодня по соотношению цены и качества – на основе метилового спирта. Когда-то только такие и продавались на развалах и загородных рынках.

Такие жидкости безопасны для здоровья человека. Если, конечно, заливать их в бачок омывателя, а не в желудок.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача №4 от 23 мая 2000 года? «Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека».

Но сейчас даже метанольные омывайки часто разводят водой сверх нормы. Поэтому покупать незамерзайку лучше в сильный мороз на уличных точках. Так сразу видно, сохранила жидкость вязкость или превратилась в подобие сметаны.

Что касается самодельной омывайки на основе метанола, то проблема одна – раздобыть метиловый спирт. Для промышленных нужд его продают цистернами, а приобрести несколько литров для себя проблематично.

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За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 3
29.02.2024
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