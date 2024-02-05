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Дворники плохо чистят? Решаем проблему за минуту!
Эксперт «За рулем» рассказал, зачем зимой нужно...

Дворники плохо чистят? Решаем проблему за минуту!

Эксперт «За рулем» рассказал, зачем зимой нужно «раскачивать» стеклоочистители

Зимой многие системы и узлы автомобиля начинают работать совсем не так, как при плюсовых температурах. Одна из довольно распространенных проблем такова: вроде бы еще не изношенные дворники начинают очищать стекло некачественно. Не спешите их менять! Эксперт «За рулем» Алексей Ревин пояснил, что для возвращения нормальной работоспособности нужно всего лишь «раскачать» стеклоочиститель.

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителя корродирует и теряет подвижность. Усилия пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает хуже чистить.

Поэтому шарнир нужно периодически смазывать и разрабатывать, покачивая поводок. Тогда подобных проблем не возникнет.

Стрелками показана область нанесения смазки
Стрелками показана область нанесения смазки

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
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Фото:За Рулем«За рулем»
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