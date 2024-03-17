Страшный сон водителя: разгромить шоу-рум люксовых авто
Никто, конечно, не стремится специально врезаться в здание, но если так случится, лучше избегать столкновения с шоу-румом премиальных авто, как это недавно случилось с водителем Mitsubishi Xpander в Индонезии.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
К сожалению, подробностей о том, что предшествовало этой катастрофе, мы не знаем. Известно только, что авария произошла в автосалоне Ivan's Motors недалеко от столицы Индонезии Джакарты.
Хотя причина, заставившая Mitsubishi сокрушить стеклянные стены автосалона, остается неясной, результат инцидента можно наблюдать на видео, которое стало вирусным в Индонезии.
Разбитые стекла разбросаны по всему полу шоу-рума, который был заполнен роскошными автомобилями. Передняя часть Porsche 911 GT3 покорежена металлической рамой, из которой торчат осколки стекла.
Сверху рамы находится Mitsubishi Xpander, который врезался в припаркованный Porsche. Рядом с немецким автомобилем McLaren, кажется, чудом избежал серьезных повреждений, хотя осколки стекла, вероятно, прилетели и ему.
Одно можно сказать наверняка: водитель Mitsubishi (или его страховая компания) «попал».
Xpander в стране продают примерно за 16 000 долларов США по текущему курсу обмена индонезийских рупий, в то время как Porsche 911 GT3 примерно в 36 раз дороже.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль