Страшный сон водителя: разгромить шоу-рум люксовых авто

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Выиграй Omoda S5
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Никто, конечно, не стремится специально врезаться в здание, но если так случится, лучше избегать столкновения с шоу-румом премиальных авто, как это недавно случилось с водителем Mitsubishi Xpander в Индонезии.

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К сожалению, подробностей о том, что предшествовало этой катастрофе, мы не знаем. Известно только, что авария произошла в автосалоне Ivan's Motors недалеко от столицы Индонезии Джакарты.

Хотя причина, заставившая Mitsubishi сокрушить стеклянные стены автосалона, остается неясной, результат инцидента можно наблюдать на видео, которое стало вирусным в Индонезии.

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Разбитые стекла разбросаны по всему полу шоу-рума, который был заполнен роскошными автомобилями. Передняя часть Porsche 911 GT3 покорежена металлической рамой, из которой торчат осколки стекла.

Сверху рамы находится Mitsubishi Xpander, который врезался в припаркованный Porsche. Рядом с немецким автомобилем McLaren, кажется, чудом избежал серьезных повреждений, хотя осколки стекла, вероятно, прилетели и ему.

Одно можно сказать наверняка: водитель Mitsubishi (или его страховая компания) «попал».

Xpander в стране продают примерно за 16 000 долларов США по текущему курсу обмена индонезийских рупий, в то время как Porsche 911 GT3 примерно в 36 раз дороже.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
17.03.2024
Фото:Carscoops
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