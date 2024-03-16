Популярный в России китайский внедорожник обзаведется более мощным мотором

Опубликованы официальные изображения внедорожника Tank 330 с двигателем V6

-Китайский автомобильный бренд Tank представил официальные изображения новой модификации внедорожника Tank 300 с мощным двигателем V6.

Tank 330

Tank 330 оснащен бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим впечатляющие 360 л. с. Он сочетается с современной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Трансмиссия оснащена механической блокировкой дифференциала и понижающей передачей, что обеспечивает уверенное движение по бездорожью. Кроме того, внедорожник способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

Помимо выдающихся технических характеристик, Tank 330 отличается роскошным интерьером. Эргономичные сиденья, высококачественные материалы отделки и передовая мультимедийная система обеспечивают максимальный комфорт и удобство.

Продажи Tank 330 в Китае стартуют 16 марта 2024 года. Ожидается, что вскоре после этого автомобиль появится на российском рынке. К настоящему моменту в России доступна модель Tank 300 с двигателем 2.0, в четырех комплектациях.

Источник: Autohome