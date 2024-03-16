Популярный в России китайский внедорожник обзаведется более мощным мотором
-Китайский автомобильный бренд Tank представил официальные изображения новой модификации внедорожника Tank 300 с мощным двигателем V6.
Tank 330 оснащен бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим впечатляющие 360 л. с. Он сочетается с современной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Трансмиссия оснащена механической блокировкой дифференциала и понижающей передачей, что обеспечивает уверенное движение по бездорожью. Кроме того, внедорожник способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.
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Помимо выдающихся технических характеристик, Tank 330 отличается роскошным интерьером. Эргономичные сиденья, высококачественные материалы отделки и передовая мультимедийная система обеспечивают максимальный комфорт и удобство.
Продажи Tank 330 в Китае стартуют 16 марта 2024 года. Ожидается, что вскоре после этого автомобиль появится на российском рынке. К настоящему моменту в России доступна модель Tank 300 с двигателем 2.0, в четырех комплектациях.
Источник: Autohome
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