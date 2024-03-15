Полный привод и 2 версии колесной базы — Renault создаст пикап на базе нового Duster
Французский производитель Renault намерен построить пикап на базе кроссовера Duster третьего поколения.
В настоящее время на рынке Южной Америки уже продается пикап на базе Renault Duster — Duster Oroch, новый концепт станет его преемником. Не исключено, что название новинки сохранится, но создана она будет на базе новейшего Renault Duster третьего поколения. Его презентация состоялась всего несколько месяцев назад, предполагается, что новый пикап будет похож дизайном с Niagara.
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Отмечается, что у нового пикапа будут два варианта колесной базы, топовая версия получит полный привод с электромотором на задней оси вместо традиционного, механического. В компании рассматривают вариант расширения рынков продаж новинки, с той целью будет создана праворульная версия. Не исключено, что клон этого пикапа с несущим кузовом появится под маркой Nissan.
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Источник: ixbt.com
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету