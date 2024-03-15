Полный привод и 2 версии колесной базы — Renault создаст пикап на базе нового Duster

Новый концепт Renault Duster станет брутальным полноприводным пикапом

Французский производитель Renault намерен построить пикап на базе кроссовера Duster третьего поколения.

В настоящее время на рынке Южной Америки уже продается пикап на базе Renault Duster — Duster Oroch, новый концепт станет его преемником. Не исключено, что название новинки сохранится, но создана она будет на базе новейшего Renault Duster третьего поколения. Его презентация состоялась всего несколько месяцев назад, предполагается, что новый пикап будет похож дизайном с Niagara.

Renault Duster Oroch

Отмечается, что у нового пикапа будут два варианта колесной базы, топовая версия получит полный привод с электромотором на задней оси вместо традиционного, механического. В компании рассматривают вариант расширения рынков продаж новинки, с той целью будет создана праворульная версия. Не исключено, что клон этого пикапа с несущим кузовом появится под маркой Nissan.

Renault Duster Oroch

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Источник: ixbt.com