Когда пора «переобувать» машину: эксперт указал на важный нюанс

Автоэксперт Баканов: менять зимнюю резину на летнюю можно уже в апреле

Менять зимние автомобильные покрышки на летние можно уже в десятых числах апреля, пояснил автоэксперт Петр Баканов.

При этом он отметил, что все очень условно и зависит от климатических условий конкретного региона.

«Мы сейчас видим, что зима была достаточно лютой, а в ноябре был густой снежный покров. Поэтому есть шансы, что все привязки к сезону могут сдвинуться, сдвинуться с погрешностью в 1,5-2 недели», — рассказал Баканов.

Эксперт также указал на одно важное условие. Он отметил, что готовиться к замене резины нужно, когда среднесуточная температура установится на уровне +4°C. Тогда можно быть уверенным, что на дорогах практически не будет гололедицы.

Сейчас погода неустойчива. Днем под воздействием солнца снег тает, а затем ночью может ударить мороз до —10, а то и —15 градусов, как это бывает, например, сейчас в дальнем Подмосковье. «Все это примерзает, на дорогах становится скользко», — пояснил Баканов.

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Источник: РИАМО