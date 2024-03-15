#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
15 марта
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым...
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
15 марта
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
«БелНовости»: быстро почистить руль машины...
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
15 марта
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
В Испании инвестируют 50 млн евро на...

Когда пора «переобувать» машину: эксперт указал на важный нюанс

Автоэксперт Баканов: менять зимнюю резину на летнюю можно уже в апреле

Менять зимние автомобильные покрышки на летние можно уже в десятых числах апреля, пояснил автоэксперт Петр Баканов.

При этом он отметил, что все очень условно и зависит от климатических условий конкретного региона.

«Мы сейчас видим, что зима была достаточно лютой, а в ноябре был густой снежный покров. Поэтому есть шансы, что все привязки к сезону могут сдвинуться, сдвинуться с погрешностью в 1,5-2 недели», — рассказал Баканов.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

Эксперт также указал на одно важное условие. Он отметил, что готовиться к замене резины нужно, когда среднесуточная температура установится на уровне +4°C. Тогда можно быть уверенным, что на дорогах практически не будет гололедицы.

Сейчас погода неустойчива. Днем под воздействием солнца снег тает, а затем ночью может ударить мороз до —10, а то и —15 градусов, как это бывает, например, сейчас в дальнем Подмосковье. «Все это примерзает, на дорогах становится скользко», — пояснил Баканов.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Venza подорожал в России до 4,4 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИАМО

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0