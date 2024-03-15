Особый компактвэн Mitsubishi Xpander Cross теперь в России: что внутри

В РФ начались продажи компактвэна Mitsubishi Xpander Cross

Несколько крупных дилерских центров в РФ открыли продажи «внедорожной» модели компактвэна Mitsubishi Xpander с приставкой Cross в названии. Эти машины продавцы доставляют в РФ по альтернативным каналам поставки.

Mitsubishi Xpander Cross

Так, в одном из автосалонов Москвы за модель просят 3,4 млн руб. За эту сумму предлагается переднеприводный компактвэн с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и АКП. Среди опций: круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, а также датчик света и дождя.

В салоне есть цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимединой системы. Дорожный просвет машины составляет 225 мм.

Mitsubishi Xpander Cross

В Рязани аналогичный автомобиль 2024 года выпуска продается за 3,2 млн руб. Продавец салона не пояснил, откуда был привезен Mitsubishi Xpander Cross. Известно, что модель делают на заводе в Индонезии.

Также уточняется, что для машины предусмотрена только дилерская гарантия сроком 2 года. Она будет работать лишь при обслуживании автомобиля в фирменном сервисе.

Mitsubishi Xpander Cross

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Источник: Autonews.ru