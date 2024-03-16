Высокий клиренс, просторный салон, левый руль — надежный свежий «японец»

«За рулем» дал рекомендации по выбору Honda Fit Crosstar на вторичном рынке

Благодаря параллельному импорту, российский автомобильный рынок открыл для себя множество новых интересных автомобилей, о существовании которых раньше многие даже не догадывались.

Схема параллельного импорта в России остается в силе до 31 декабря 2027 года, согласно решению Минпромторга. Несмотря на ужесточение правил ввоза, на автомобили, привезенные по параллельному импорту, сохраняется устойчивый спрос, несмотря на завышенные цены.

Honda Fit Crosstar

Но параллельный импорт – это не только премиальные «немцы» для богатых, помимо этого он также дарит нам доступные, надежные и хорошо оснащенные автомобили. Один из них - Honda Fit Crosstar.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Полный привод возможен и в обычном, и в гибридном исполнении. Зимой в России появился Fit Crosstar в переднеприводной версии, зато с топовым двигателем 1.5 (124 л.с.). Сочетаются все моторы только с вариатором.

Двигатель атмосферный и беспроблемный (если не заливать не положенный ему АИ-92), вариаторы Honda делает собственные – репутация у них лучше, чем у ниссановских Jatco. Подвеска жесткая и тряская, но терпеливая. Первые работы с ней придется проводить ближе к 100 тысячам км пробега.

Машина достойно оснащена и в целом очень надежна. На 150 тысяч км без серьезных поломок вполне можно рассчитывать — до переборки вариатора.

Интерьер Honda Fit Crosstar

К каким еще моделям из «серого» импорта стоит присмотреться, вы узнаете, пройдя по ссылке.