Высокий клиренс, просторный салон, левый руль — надежный свежий «японец»
Благодаря параллельному импорту, российский автомобильный рынок открыл для себя множество новых интересных автомобилей, о существовании которых раньше многие даже не догадывались.
Схема параллельного импорта в России остается в силе до 31 декабря 2027 года, согласно решению Минпромторга. Несмотря на ужесточение правил ввоза, на автомобили, привезенные по параллельному импорту, сохраняется устойчивый спрос, несмотря на завышенные цены.
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Но параллельный импорт – это не только премиальные «немцы» для богатых, помимо этого он также дарит нам доступные, надежные и хорошо оснащенные автомобили. Один из них - Honda Fit Crosstar.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Полный привод возможен и в обычном, и в гибридном исполнении. Зимой в России появился Fit Crosstar в переднеприводной версии, зато с топовым двигателем 1.5 (124 л.с.). Сочетаются все моторы только с вариатором.
Двигатель атмосферный и беспроблемный (если не заливать не положенный ему АИ-92), вариаторы Honda делает собственные – репутация у них лучше, чем у ниссановских Jatco. Подвеска жесткая и тряская, но терпеливая. Первые работы с ней придется проводить ближе к 100 тысячам км пробега.
Машина достойно оснащена и в целом очень надежна. На 150 тысяч км без серьезных поломок вполне можно рассчитывать — до переборки вариатора.
К каким еще моделям из «серого» импорта стоит присмотреться, вы узнаете, пройдя по ссылке.
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