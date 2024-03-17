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Hyundai представил спортивную версию Creta

Hyundai Creta N Line 2024 с фирменным «пиксельным» дизайном поступил в продажу

Внешне Hyundai Creta N Line 2024 выглядит более агрессивно и динамично благодаря новым бамперам с красными акцентами и спойлеру на заднем стекле. Также были добавлены стильные 18-дюймовые колесные диски, которые придают автомобилю спортивный вид.

Hyundai Creta N Line 2024
Hyundai Creta N Line 2024

Внутри Hyundai Creta N Line 2024 также есть изменения. Салон оборудован спортивными креслами с боковой поддержкой и особым трехспицевым рулем. Интерьер оформлен с использованием красных акцентов, что придает ему особый характер.

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Под капотом Hyundai Creta N Line 2024 находится 1,5-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском, который развивает 160 л. с. и 253 Н·м крутящего момента. Выбор трансмиссии предоставляется между механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Версия с «роботом» позволяет переключать передачи с помощью лепестков на руле.

Hyundai Creta N Line 2024 также обладает богатым оснащением. В базовой комплектации уже предусмотрено 42 системы безопасности, включая системы мониторинга слепых зон и дисковые тормоза. Кроме того, автомобиль оснащен шестью подушками безопасности и такими функциями, как панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон и двухэкранный панельный дисплей с диагональю 10,25 дюйма.

Цена Hyundai Creta N Line 2024 в Индии с механической коробкой передач составляет около 20,5 тысяч долларов.

Источник: Hyundai

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
17.03.2024
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+2