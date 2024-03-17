Hyundai представил спортивную версию Creta

Hyundai Creta N Line 2024 с фирменным «пиксельным» дизайном поступил в продажу

Внешне Hyundai Creta N Line 2024 выглядит более агрессивно и динамично благодаря новым бамперам с красными акцентами и спойлеру на заднем стекле. Также были добавлены стильные 18-дюймовые колесные диски, которые придают автомобилю спортивный вид.

Hyundai Creta N Line 2024

Внутри Hyundai Creta N Line 2024 также есть изменения. Салон оборудован спортивными креслами с боковой поддержкой и особым трехспицевым рулем. Интерьер оформлен с использованием красных акцентов, что придает ему особый характер.

Под капотом Hyundai Creta N Line 2024 находится 1,5-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском, который развивает 160 л. с. и 253 Н·м крутящего момента. Выбор трансмиссии предоставляется между механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Версия с «роботом» позволяет переключать передачи с помощью лепестков на руле.

Hyundai Creta N Line 2024 также обладает богатым оснащением. В базовой комплектации уже предусмотрено 42 системы безопасности, включая системы мониторинга слепых зон и дисковые тормоза. Кроме того, автомобиль оснащен шестью подушками безопасности и такими функциями, как панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон и двухэкранный панельный дисплей с диагональю 10,25 дюйма.

Цена Hyundai Creta N Line 2024 в Индии с механической коробкой передач составляет около 20,5 тысяч долларов.

Источник: Hyundai