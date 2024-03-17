Популярный в России бренд электромобилей рассекретил свою самую передовую модель
Китайское Министерство промышленности и информационных технологий раскрыло подробности о новом автомобиле бренда Zeekr, ранее известном под названием M-Vision. Разработка этой модели началась еще в 2021 году в сотрудничестве с американским стартапом Waymo с целью создания электромобиля с передовыми функциями автопилота.
Однако со временем проект эволюционировал, что привело к переименованию автомобиля в Zeekr Mix и отказу от ряда датчиков автономного вождения. Тем не менее, машина сохранила свой футуристический «капсульный» дизайн.
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Внешне Zeekr Mix напоминает недавно представленный седан Zeekr 007, оснащенный тем же длинным светодиодным экраном «Zeekr Stargate» спереди. В то же время, силовая установка мощностью до 421 л. с. также позаимствована у Zeekr 007. Пока что сертифицирована только заднеприводная версия, но в будущем возможен выпуск полноприводной конфигурации.
Размеры Zeekr Mix составляют 4688 x 1995 x 1755 мм, а колесная база 3008 мм. В стандартной комплектации машина рассчитана на пять мест, но не исключено появление шестиместного варианта с посадочной формулой 3 + 3.
Масса минивэна варьируется от 2639 до 2739 кг в зависимости от емкости тяговой батареи, однако данные о ее значении и запасе хода пока не разглашаются. Максимальная скорость Zeekr Mix ограничена на отметке 180 км/ч, но ожидается, что двухмоторная версия сможет развивать более высокую скорость.
В целом, раскрытие подробностей о Zeekr Mix демонстрирует переход проекта от амбициозной разработки беспилотного автомобиля к более практичной и стильной модели с традиционным управлением.
Источник: Autohome
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