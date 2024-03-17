Популярный в России бренд электромобилей рассекретил свою самую передовую модель

Совместная американо-китайская разработка Zeekr Mix представлена публике

Китайское Министерство промышленности и информационных технологий раскрыло подробности о новом автомобиле бренда Zeekr, ранее известном под названием M-Vision. Разработка этой модели началась еще в 2021 году в сотрудничестве с американским стартапом Waymo с целью создания электромобиля с передовыми функциями автопилота.

Zeekr Mix

Однако со временем проект эволюционировал, что привело к переименованию автомобиля в Zeekr Mix и отказу от ряда датчиков автономного вождения. Тем не менее, машина сохранила свой футуристический «капсульный» дизайн.

Внешне Zeekr Mix напоминает недавно представленный седан Zeekr 007, оснащенный тем же длинным светодиодным экраном «Zeekr Stargate» спереди. В то же время, силовая установка мощностью до 421 л. с. также позаимствована у Zeekr 007. Пока что сертифицирована только заднеприводная версия, но в будущем возможен выпуск полноприводной конфигурации.

Размеры Zeekr Mix составляют 4688 x 1995 x 1755 мм, а колесная база 3008 мм. В стандартной комплектации машина рассчитана на пять мест, но не исключено появление шестиместного варианта с посадочной формулой 3 + 3.

Масса минивэна варьируется от 2639 до 2739 кг в зависимости от емкости тяговой батареи, однако данные о ее значении и запасе хода пока не разглашаются. Максимальная скорость Zeekr Mix ограничена на отметке 180 км/ч, но ожидается, что двухмоторная версия сможет развивать более высокую скорость.

В целом, раскрытие подробностей о Zeekr Mix демонстрирует переход проекта от амбициозной разработки беспилотного автомобиля к более практичной и стильной модели с традиционным управлением.

Источник: Autohome