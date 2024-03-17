В Россию привезли доступный и стильный корейский кроссовер дешевле «китайцев»

Кроссоверы Hyundai Mufasa приехали в Россию по параллельному импорту

На российском автомобильном рынке появился новый кроссовер Hyundai Mufasa, который бросает вызов как популярным моделям отечественной сборки, так и более дорогим китайским конкурентам.

Hyundai Mufasa

Минимальная стоимость Hyundai Mufasa в России составляет 2,4 млн рублей. Это существенно ниже цены сопоставимых по классу китайских кроссоверов. Например, новый Geely Coolray обойдется в 2,6 млн рублей, Jetour Dashing – от 2,5 млн рублей, а Omoda C5 – от 2,7 млн рублей.

В базовой комплектации Hyundai Mufasa оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

По габаритам и дизайну Hyundai Mufasa занимает промежуточное положение между Creta и Tucson. Он имеет современный и стильный внешний вид, который сочетает в себе черты кроссовера и городского автомобиля.

Колесная база Mufasa составляет 2750 мм, что обеспечивает просторный салон для пяти человек. Багажник вмещает 420 литров, что является одним из лучших показателей в своем классе.

Hyundai Mufasa можно рассматривать как альтернативу популярным компактным кроссоверам Creta и Seltos.

Менее мощный двигатель и отсутствие полного привода могут быть недостатками для некоторых покупателей, но для тех, кто ищет доступный и надежный городской кроссовер, Mufasa является отличным выбором.

Источник: Автоновости дня