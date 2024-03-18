Эти машины подешевели в марте: цены на новые автомобили изменились

«Автостат»: 5 брендов поменяли цены на машины в первой половине марта

В первой половине марта в РФ поменялись рекомендованные розничные цены на машины некоторых марок. Так, бренд «Москвич» заметно снизил цены на свою продукцию 2023 года выпуска. Кроссовер Москвич 3 в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал доступнее на 630 тысяч рублей, а в версии «Комфорт» – на 712 тысяч.

Лифтбек Москвич 6 во всех комплектациях стал дешевле на 490 тысяч рублей.

Автомобили JAC при этом подорожали. Цена лифтбека JAC J7 выросла на 199 тыс. рублей, а кроссовер JS6 в одной из версий стал дороже на 299 тыс. рублей. Другая его комплектация, напротив, подешевела на 101 тыс. рублей.

FAW понизил стоимость лифтбека Bestune B70 в комплектации Progressive 1.5 на 40 тысяч рублей. А купе-кроссовер Haval F7×2024 года выпуска в стартовой версии Comfort вырос в цене на 50 тысяч рублей.

Также сообщается об удешевлении в комплектациях Ultimate двух кроссоверов Chery. Tiggo 7 Pro Max стал доступнее на 110 тыс. рублей, а рестайлинговый Tiggo 8 Pro Max – на 300 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Иране вернут на конвейер Peugeot 80-х годов.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»