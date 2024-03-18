На этот седан всегда высокий спрос, и он снова в России — рассказываем о цене

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В РФ появился популярный у россиян седан Kia Cerato по цене от 2,65 млн рублей

Популярный у россиян седан Kia Cerato выпускали еще два года назад на заводе «Автотор» в Калининграде. Теперь на рынок РФ его привозят и официальные дилеры, и частники, и цены на автомобиль стартуют от 2,65 млн рублей.

За эту сумму в Новосибирске предлагает Cerato 2023 года выпуска крупный дилер. О комплектации двух автомобилей нет информации, но на фотографиях в объявлении видна комбинированная отделка сидений, кожаный мультифункциональный руль, аналоговая приборная панель с миниатюрным экраном бортового компьютера, светодиодная оптика, литые диски.

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Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

В Краснодаре аналогичный седане продает частный продавец, но его цена немного выше — 2,94 млн рублей, еще один Cerato продает в Рязани местный мультибрендовый автосалон по цене 3,25 млн рублей.

Отмечается, что у всех иномарок одинаковые силовые агрегаты, знакомые российскому потребителю. Под капотом Cerato бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. с классическим шестиступенчатым автоматом.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Kia
18.03.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-2