Цель — превзойти зарубежные аналоги: главный дизайнер об авто для «пассажира № 1»

Главный дизайнер Черненко: инженеры при создании Aurus вдохновились ЗИС-110

При разработке отечественного лимузина представительского класса Aurus конструкторы вдохновились легендарным автомобилем времен СССР – ЗИС-110, предназначенным для первых лиц государства. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный дизайнер проекта и руководитель Центра стиля ФГУП «НАМИ» Юрий Черненко.

«Мы решили отталкиваться от прекрасного послевоенного ЗИС-110 – фактически это был первый советский автомобиль для руководителей государства, разработанный и сделанный в России, имеющий свое лицо, свой монументальный облик», – подчеркнул собеседник издания.

ЗИС-110

Ключевой задачей таких автомобилей является обеспечение безопасности «пассажира номер один». Поэтому изначально Aurus разрабатывался как бронированный, уточнил Черненко. Хотя в международной практике сначала разрабатывают автомобиль и только потом его обшивают бронезащитой.

Отвечая на вопрос, как за рубежом отреагировали на российскую новинку, Черненко рассказал, что впервые Aurus был показан в 2019 году на Женевском автосалоне и произвел там настоящий фурор.

«Подходили представители абсолютно всех мировых марок, трясли нам руки и не сговариваясь говорили одно и то же: мы не ожидали. Они не ожидали, что у нас получится. В этом тоже гордость и великая радость. Сейчас машина достаточно популярна. В Арабские Эмираты много отправлено. В дружественных странах СНГ тоже очень интересуются», – рассказал главный дизайнер.

Черненко подчеркивает, что еще на стадии проектирования автомобиля стояла цель превзойти все мировые аналоги. Инженеры измерили показатели Mercedes, Maybach и Rolls-Royce и создали автомобиль, который в чем-то немного лучше западных, а в некоторых моментах даже превосходил их, констатирует Черненко.

«Aurus значительно просторнее Майбаха, значительно быстрее Ройса, тем более бронированного. С нашим бронеавтомобилем, особенно лимузином, соревноваться никто не может, ведь там гибрид: мощный двигатель внутреннего сгорания плюс электромотор, тоже нашей разработки, российской. Автомобиль разгоняется с невероятным ускорением, которого нет ни у каких бронированных аналогов», – перечисляет собеседник.

Великолепная подвеска, потрясающий не только по уровню комфорта, но и по другим параметрам автомобиль. К тому же уникален с точки зрения дизайна, потому что у Aurus есть свой неповторимый облик. Многие сравнивают его с Rolls-Royce, хотя российский автомобиль отличают не только комфорт, безопасность и скорость, но самобытность и суверенность, подчеркивает Черненко.

Благодаря созданию Aurus у российских специалистов отрасли появилось четкое понимание принципов дальнейшего развития автомобильной промышленности и осмысление своих возможностей, подчеркивает главный дизайнер. В России могут производить автомобиль на высочайшем уровне, полностью основываясь на дизайне и инженерной мысли, на отечественном производстве, технологиях, комплектующих. Aurus на 70% локализованный автомобиль, и этот проект, вне всякого сомнения, поднимет престиж инженерных профессий, а «недостатка в гениальных идеях у нас не будет», подытожил Черненко.

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Источник: kp.ru