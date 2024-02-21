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Штучное производство и новации: эксперт назвал особенности отечественного Aurus

Показать мощь государства: эксперт объяснил смысл подарка Путина Ким Чен Ыну

Aurus – это полностью локализованный автомобиль, фактически штучное производство с отечественными новациями, он призван продемонстрировать мощь России. Таким мнением с ресурсом «360» поделился независимый эксперт автоотрасли Дмитрий Попов.

Российский лидер подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль представительского класса – лимузин Aurus. В Кремле рассказали, что этот автомобиль очень понравился руководителю Северной Кореи.

Aurus
Aurus
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Попов подчеркнул, что Aurus – это наше новое представительство. Во время своих официальных визитов отдельным бортом перевозят представительский автомобиль президента.

«И Путин в гостях разъезжает на собственном национальном представительском авто суперпремиального класса. Вот цели и задачи, которые решаются, — показать мощь государства. А поскольку Aurus очень сильно локализован на территории России, он показывает, в том числе, и наши технологические возможности», — объясняет эксперт.

Для шейхов из Саудовской Аравии эти автомобили делают исключительно в белом цвете, уточнил Попов.

«Это российский Rolls-Royce. Конструктивно наверняка там супермощный двигатель, он гиперкомфортабелен. Автомобиль представительского класса, стоит огромных денег. Это полностью отечественное, очень мелкосерийное, штучное производство, чуть ли не ручная работа», — отметил собеседник издания.

Есть также модель Aurus Komendant, простому покупателю она недоступна. Автомобиль по стоимости находится примерно в одном ценовом коридоре с Rolls-Royce, резюмировал Попов.

Источник: 360tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Aurus
21.02.2024
Фото:Aurus
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