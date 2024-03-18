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Россияне чаще покупают каско: страховщики объясняют рост недорогими программами
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Россияне чаще покупают каско: страховщики объясняют рост недорогими программами

Центробанк: доля автокаско в России в 2023 году выросла почти на треть

Доля автовладельцев в России, использующих каско, увеличилась в 2023 году почти на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Отмечается что у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также и по каско, этому способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой, уточнили в пресс-службе.

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«Спрос на автокаско в 2023 году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми», — говорится в сообщении Центробанка.

Сборы по каско выросли на фоне высоких продаж новых автомобилей, а также популярности недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Регулятор подчеркивает, что чаще всего автовладельцы страховали машины с пробегом. Что касается ОСАГО, в этом сегменте страхования взносы по итогам прошлого года увеличились на 18,8% и составили 324,4 млрд рублей. В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Замир Усманов/ТАСС
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:Замир Усманов/ТАСС
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