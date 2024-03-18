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Покупать летние шины стоит уже сейчас: эксперт назвал причины

Глава НАПИ Арабаджи: летние шины могут подорожать на 10% к началу сезона

Летние шины отечественного и китайского производства в РФ к началу сезона «переобувки» могут стать дороже примерно на 10%, заявила генеральный директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

«В целом спрогнозировать рост цен в нынешних условиях крайне сложно. Но при сохранении текущих тенденций и курса валют к началу сезона летние шины могут, по нашим оценкам, подорожать не более чем на десять процентов. И ненадолго — примерно до конца сезона, когда схлынет массовый ажиотаж», — сообщила она.
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Российским автовладельцам стоит озаботиться покупкой летней резины уже сейчас, так как к началу сезона «переобувки» может произойти их подорожание, высказал мнение вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Также он не исключил, что ближе к лету могут вырасти цены на услуги шиномонтажа.

При этом Хайцеэр отметил, что сильного и резкого роста цен на шины к началу сезона ожидать не стоит. Он пояснил, что корректировка цен на российские покрышки может произойти только при возникновения необходимости в закупке дополнительного сырья. Цены на китайском рынке зависят от курса валют, поэтому их значительного изменения, скорее всего, не произойдет при сохранении текущей стоимости валют, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне.

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Источник: «Парламентская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
18.03.2024
Фото:Unsplash
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