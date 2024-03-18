Покупать летние шины стоит уже сейчас: эксперт назвал причины

Глава НАПИ Арабаджи: летние шины могут подорожать на 10% к началу сезона

Летние шины отечественного и китайского производства в РФ к началу сезона «переобувки» могут стать дороже примерно на 10%, заявила генеральный директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

«В целом спрогнозировать рост цен в нынешних условиях крайне сложно. Но при сохранении текущих тенденций и курса валют к началу сезона летние шины могут, по нашим оценкам, подорожать не более чем на десять процентов. И ненадолго — примерно до конца сезона, когда схлынет массовый ажиотаж», — сообщила она.

Российским автовладельцам стоит озаботиться покупкой летней резины уже сейчас, так как к началу сезона «переобувки» может произойти их подорожание, высказал мнение вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Также он не исключил, что ближе к лету могут вырасти цены на услуги шиномонтажа.

При этом Хайцеэр отметил, что сильного и резкого роста цен на шины к началу сезона ожидать не стоит. Он пояснил, что корректировка цен на российские покрышки может произойти только при возникновения необходимости в закупке дополнительного сырья. Цены на китайском рынке зависят от курса валют, поэтому их значительного изменения, скорее всего, не произойдет при сохранении текущей стоимости валют, подытожил специалист.

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Источник: «Парламентская газета»