На платформе Т-90 – еще один военный монстр

Для чего нужна инженерная машина разграждения ИМР-3М и что она умеет

Созданная на платформе основного боевого танка Т-90, инженерная машина разграждения ИМР-3М незаменима при продвижения войсковых колонн и для оборудования путей.

Эта техника легко преодолевает противопехотные и противотанковые минные поля, прокладывая в них широкие и безопасные проходы.

Кроме того, ИМР-3М способна проводить радиационную и химическую разведки, а также дозиметрический контроль.

Большинство рек для ИМР-3М – не преграда, так как инженерная машина способно преодолевать их по дну, погружаясь на глубину до 5 метров.

При этом наличие экипажа внутри машины необязательно – управлять ею можно дистанционно с помощью переносного пульта. Более того, ИМР-3М может работать в полностью автономном режиме, если противник вдруг начнет глушить радиосигналы. Маршрут можно заранее загрузить в компьютер.

Масса ИМР-3М составляет 50,8 тонны, но при этом машина способна развивать скорость до 50 км/ч. Запас хода при полных баках составляет 500 км.

Такие характеристики инженерной машине дает четырехтактный многотопливный дизельный двигатель В-84МС мощностью 840 л.с.

ИМР-3М имеет легкое вооружение – 12,7-мм пулемет НСВТ. Помимо него есть термодымовая аппаратура для постановки дымзавес.