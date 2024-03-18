#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодор не будет снижать тарифы на трассе М-12
18 марта
Автодор не будет снижать тарифы на трассе М-12
Автодор: цены за проезд по платной трассе М-12...
На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора
18 марта
На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора
АВТОВАЗ модернизировал больше 100 деталей Lada...
Merlon
18 марта
Идут активные испытания: электромотоциклы Aurus Merlon скоро появятся на дорогах
Дизайнер Aurus Черненко сообщил о планах...

На платформе Т-90 – еще один военный монстр

Для чего нужна инженерная машина разграждения ИМР-3М и что она умеет

Созданная на платформе основного боевого танка Т-90, инженерная машина разграждения ИМР-3М незаменима при продвижения войсковых колонн и для оборудования путей.

Эта техника легко преодолевает противопехотные и противотанковые минные поля, прокладывая в них широкие и безопасные проходы.

Кроме того, ИМР-3М способна проводить радиационную и химическую разведки, а также дозиметрический контроль.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Большинство рек для ИМР-3М – не преграда, так как инженерная машина способно преодолевать их по дну, погружаясь на глубину до 5 метров.

При этом наличие экипажа внутри машины необязательно – управлять ею можно дистанционно с помощью переносного пульта. Более того, ИМР-3М может работать в полностью автономном режиме, если противник вдруг начнет глушить радиосигналы. Маршрут можно заранее загрузить в компьютер.

Сколько стоит экипировка военного

Масса ИМР-3М составляет 50,8 тонны, но при этом машина способна развивать скорость до 50 км/ч. Запас хода при полных баках составляет 500 км.

Такие характеристики инженерной машине дает четырехтактный многотопливный дизельный двигатель В-84МС мощностью 840 л.с.

ИМР-3М имеет легкое вооружение – 12,7-мм пулемет НСВТ. Помимо него есть термодымовая аппаратура для постановки дымзавес.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Youtube
18.03.2024
Фото:Youtube
Поделиться:
Оцените материал:
0