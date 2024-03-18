Почему краш-тесты не проводят на более высоких скоростях

Оказалось, что скорость имеет особое значения при проведении краш-тестов

Проведение краш-теста на скорости 100 км/ч может негативно сказаться на безопасности транспортных средств – испытатели не поймут, насколько хорошо отрабатывают системы активной и пассивной безопасности машины.

Это объяснили в Институте безопасности дорожного движения США (IIHS).

Многим непонятно, почему машины тестируют на скорости 64 км/ч, тогда как в реальной жизни автомобили ездят на скоростях, превышающие тестовые в два раза.

Специалисты IIHS попытались ответить на этот вопрос на своем YouTube-канале.

«Наша тестовая скорость – средняя для реальных аварий, – говорит вице-президента IIHS Рауль Арбелаез. – Это скорость, при которой уже происходят серьезные травмы. Мы знаем, что бывают более серьезные аварии, но мы учитываем статистику по ДТП».

Выбор правильной скорости для краш-тестов очень важен, поскольку это может оказать существенное влияние на конструкцию транспортных средств. Парадоксально, но тестирование автомобилей, скажем, на скорости 130 км/ч может оказать негативное влияние на их безопасность.

«Это влечет за собой снижение уровня безопасности при авариях на меньшей скорости, – говорит Арбалаез. – В конечном итоге ваш автомобиль становится более жестким, несминаемым на небольших скоростях».

Речь о зонах запланированной деформации, которые, сминаясь, должны поглощать энергию удара.

Увеличение скорости даже всего на 16 км/ч может изменить конструкцию автомобиля. Энергия удара на скорость 80 км/ч на 56% выше, чем на скорости 64 км/ч, и поэтому конструкцию машин при краш-тестах на скорости 80 км/ч придется существенно менять.