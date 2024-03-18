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Идут активные испытания: электромотоциклы Aurus Merlon скоро появятся на дорогах

Дизайнер Aurus Черненко сообщил о планах выпуска электромотоцикла Merlon

В России вскоре могут начать выпуск электромотоциклов бренда Aurus с характерными элементами этой марки. Сейчас техника проходит стадию испытаний, сообщил главный дизайнер российского лимузина Aurus Юрий Черненко.

По его словам, в мототехнике у электротяги хорошие перспективы. Зимой у электрокаров основная проблема заключается в «печке», на обогрев тратится большое количество энергии. Плюс к этому мотоцикл сравнительно легкий, крупная мощная батарея ему ни к чему, отметил специалист.

Merlon
Merlon
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«Называться мототехника будет Aurus Merlon. Мерлон — это зубец на кремлевской стене. Планируется, что будет изготовлена и версия для свободной продажи», — пояснил Черненко.

Он рассказал, что мотоциклы в дальнейшем будут использоваться для передвижения на торжественных мероприятиях, а также сопровождения президентского лимузина.

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Работа над Aurus Merlon идет уже несколько лет. Еще в июле 2022 года пресс-служба Минпромторга РФ информировала, что опытная партия прототипов проходит полный цикл испытаний. В ФГУП «НАМИ» сообщали, что работа над основными конструктивными и дизайнерскими решениями мотоцикла уже закончена.

Aurus Merlon оснащен двигателем мощностью 140 кВт (190 л.с.) и может разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Его максимальная скорость — 200 км/ч, а запас хода составляет 200 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что Great Wall запустила продажи специальной версии Tank 300 с мотором V6.

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Источник: kp.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:НАМИ
18.03.2024
Фото:НАМИ
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