Можно угробить мотор: почему важно следить за состоянием свечей

Эксперт Родионов: если вовремя не заменить свечи в авто, может сломаться двигатель

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что не все автовладельцы знают, как часто необходимо менять свечи зажигания. Он пояснил, что лучше всего проверять состояние свечей при каждом плановом техобслуживании, хотя производители рекомендуют менять их по регламенту: каждые 20-30 тысяч км для деталей с никелевыми или медными электродами и каждые 60-80 тысяч км — с иридиевыми и платиновыми электродами.

Специалист пояснил, что из-за неисправных свечей увеличивается расход бензина, ухудшается динамика хода. В холода у водителей будут проблемы с запуском двигателя.

Если вовремя не поменять свечи, они могут разрушиться. А это грозит поломкой катушек зажигания или, в худшем случае, самого двигателя либо его элементов, отметил эксперт.

По завершении зимы он рекомендует проверить состояние целого ряда узлов и деталей, работавших с повышенной нагрузкой в морозы и перепады температур. Зимние трудности с запуском мотора, его долгие прогревы и регулярная езда в городских пробках сказываются в том числе и на уменьшении ресурса свечей, пояснил Родионов.

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Источник: «Известия»