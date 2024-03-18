Porsche Panamera научили танцевать по аналогии с китайским суперкаром Yangwang U9

В Сети показали видео модернизированного Porsche с системой активной подвески

В Сети показали на видео, как при помощи мобильного телефона можно раскачивать подвеску модифицированного Porsche Panamera. Такая сложная активная подвеска кроме нескольких забавных трюков обещает изменить манеру вождения спортивного седана.

Обновленный Porsche Panamera внешне не сильно отличается от своего предшественника, но у него много серьезных обновлений, из которых выделяется новая система Porsche Active Ride, призванная изменить систему вождения автомобиля.

У Porsche каждый угол оснащен мотопомпой, использующей электродвигатель, чтобы регулировать гидравлическое давление, поступающее в демпфер. Питание мотопомпы происходит за счет 400-вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля, кроме того, в системе используются однокамерные пневморессоры.

По утверждению производителя, эта система мощная настолько, что практически исключает все крены, тангажи и пикирования во время вождения. Причем амортизаторы способны менять свои характеристики до 13 раз в секунду благодаря использованию акселерометров, отслеживающих все движения тела.

По аналогии с представленной шесть лет назад системой E-Active Body Control на Mercedes-Benz GLE, новшество Porsche Active Ride можно использовать и во время стоянки автомобиля, в этом случае он как будто подпрыгивает вверх и вниз. Также его можно наклонять из стороны в сторону, при этом передняя часть поднимается независимо, а задняя подпрыгивает вверх и вниз.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carsweek.ru