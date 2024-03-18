УАЗ модернизирует кузов «буханки»

Семейство УАЗ СГР получило более качественную крышу кузова

Вместе с модернизацией штамповой оснастки для изготовления кузовов внедорожника УАЗ Патриот, крупнейший производитель оснастки «УАЗ-Техинструмент» провел аналогичные мероприятия и в отношении ветерана ульяновского конвейера — семейства УАЗ СГР.

Теперь при штамповке крыши кузова для моделей этого семейства Ульяновский автозавод может отказаться от пластобетонных штампов которые использовались ранее и фактически являлись элементом обходной технологии, сообщает источник.

Вместо этих «обходных» штампов «УАЗ-Техинструмент» изготовил полноценную промышленную оснастку вытяжного типа. С помощью нее будут штамповаться крыши грузопассажирских «буханок» и грузовых «головастиков». Получаемые на вытяжных штампах элементы имеют более высокое визуальное качество и более точную геометрию.

Источник: Автопоток