УАЗ модернизирует кузов «буханки»
Вместе с модернизацией штамповой оснастки для изготовления кузовов внедорожника УАЗ Патриот, крупнейший производитель оснастки «УАЗ-Техинструмент» провел аналогичные мероприятия и в отношении ветерана ульяновского конвейера — семейства УАЗ СГР.
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Теперь при штамповке крыши кузова для моделей этого семейства Ульяновский автозавод может отказаться от пластобетонных штампов которые использовались ранее и фактически являлись элементом обходной технологии, сообщает источник.
Вместо этих «обходных» штампов «УАЗ-Техинструмент» изготовил полноценную промышленную оснастку вытяжного типа. С помощью нее будут штамповаться крыши грузопассажирских «буханок» и грузовых «головастиков». Получаемые на вытяжных штампах элементы имеют более высокое визуальное качество и более точную геометрию.
Источник: Автопоток
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