Качество повысится — на УАЗ модернизируют штамповую оснастку Patriot

Завод УАЗ реализует программу по модернизации кузова внедорожника Патриот

Отечественный производитель Ульяновский автозавод (УАЗ) модернизирует штамповую оснастку для изготовления кузовных деталей. Об этом рассказали представители завода.

Обновлением оснастки займется «дочка» предприятия — «УАЗ-Техинструмент», одна из крупнейших в России компаний-производителей оснастки. В частности, на штампе для выпуска левого каркаса боковины внедорожника Патриот будет заменен прижим. Благодаря этому качество каркаса повысится и улучшится сопряжение ветрового окна и передней стойки.

В настоящее время инженеры завода меняют рабочие части штампа для выпуска передней панели пола модели Патриот. Это позволит улучшить геометрические параметры основания кузова автомобиля. Отмечается, что внесены изменения в штамп усилителя центральной стойки боковины с целью расширения диапазона регулировки дверей при конвейерной сборке. На заводе заверяют, что после этих доработок видовые зазоры на кузове Патриота будут более аккуратными.

Кроме того, будет модернизирован штамп для изготовления панели крыши старого грузового ряда УАЗ («буханки»), его заменит новый, особо крупный вытяжной штамп. Также до 2026 года на УАЗ будет проведена модернизация самого завода. Программа развития промышленной площадки будет реализована в период с 2024 по 2026 годы.

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Источник: quto.ru