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Обновленный Kia Sorento уже в продаже: сколько он стоит

Kia начала продажи обновленного кроссовера Sorento на рынке Казахстана

Kia открыла продажи обновленного кроссовера Sorento местной сборки на рынке Казахстана. В компании сообщили, что кроссовер доступен в пяти- и семиместном исполнении.

В начале продаж модель будет доступна только с двигателем 2.5 литра на 179 л.с. в паре с АКП и системой полного привода. При этом издание kolesa.kz сообщает, что в ОТТС, опубликованном в феврале текущего года, прописаны также дизельный двигатель 2,0 литра и бензиновый 3,5 литра мощностью 198 и 249 л.с. соответственно. Местное издание предполагает, что со временем моторная гамма Kia Sorento расширится.

Kia Sorento
Kia Sorento
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Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

Sorento в Казахстане доступен в трех комплектациях: Comfort (цена стартует от 18,7 млн тенге, или 3,8 млн руб. в пересчете), Luxe – 19.5 млн тенге (4,2 млн руб.), Style – 21,7 млн тенге (4,5 млн руб.) в пятиместном исполнении и 22 млн тенге (4,63 млн руб.) в семиместном. Также есть топовая вариация Premium за 23,3 млн тенге (4,76 млн руб.).

Несколько региональных и московских автодилеров рассказали, что рестайлинговый Kia Sorento может вскоре появиться в России по схеме параллельного импорта из Казахстана. Цены на обновленную модель пока не раскрываются, но известно, что они будут выше, чем в Казахстане.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely увеличила цены кроссовера Monjaro в России на 195 тыс. рублей.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

-4