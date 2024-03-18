Снес дорожный знак, перевернулся, зацепил соседа – жесткое видео из Липецка

18-летний липчанин устроил «кармагеддон» себе и водителю Гранты

В ночь на 10 марта дорожная камера на улице Студеновской в Липецке зафиксировала драматичный дорожный эпизод: ВАЗ-2114 на полной скорости снес дорожный знак, перевернулся и ткнулся в проезжавшую мимо Гранту.

Водитель «четырнадцатой», не долго думая, выбрался через разбившееся заднее стекло и пустился наутек. К счастью, находившиеся в Гранте люди в результате ДТП не пострадали.

«Прибывшие на место происшествия автоинспекторы опросили очевидцев ДТП, по информационным базам выяснили личность убежавшего владельца ВАЗа и в результате проведённой работы установили и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель», – сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Нарушителя доставили в отдел и составили протоколы по части 2 статьи 12.27, части 4 статьи 12.19 и по статье 12.33 КоАП РФ. А за оставление места ДТП товарищ схлопотал еще и трое суток ареста.

Источник: МВД Медиа